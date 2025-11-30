РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Сумщины: часть района без воды и света

Отметим, по данным НЭК "Укрэнерго", Сумская область входит в перечень территорий, где самая тяжелая ситуация со светом. Российские оккупанты атакуют этот регион не только ракетами и "Шахедами", но и другими средствами поражения.

Напомним, что оккупанты днем 28 ноября атаковали энергетический объект в Сумской области. В результате теракта врага получил ранения электромонтер местного облэнерго, его госпитализировали.

Также 24 ноября российские оккупанты атаковали Сумскую общину дронами-камикадзе. В результате обстрела в Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением. Часть города обесточили.

Кроме того, российские войска в ночь на 23 ноября атаковали дронами Сумскую область. Повреждено подразделение ГСЧС и жилой сектор, пострадал спасатель.