РФ атакувала дронами Київську область: пошкоджено промислове підприємство

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"У Київській області внаслідок чергової атаки ворога пошкоджено промислове підприємство. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на об'єкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Частково пошкоджена покрівля будівлі", - розповів він.

Зокрема, начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що на території підприємства внаслідок падіння уламків дронів виникла пожежа. Крім того, є пошкодження будівлі.

РФ намагалась атакувати Київ

Нагадаємо, що сьогодні вдень, о 15:22 та о 16:20 у Києві двічі оголошували повітряну тривогу.

Перший сигнал був пов'язаний із загрозою застосування ударних ворожих безпілотників. Через деякий час у столиці було чути звуки вибухів, в місті працювали сили ППО. Про наслідки атаки, пошкодження або постраждалих, інформації не було. Згодом у Києві оголосили відбій тривоги.

Другий сигнал пролунав, ймовірно, через ракетну небезпеку, оскільки в той час у небі фіксували ворожі ракети. Зокрема, ворог атакував Чернігівську область.

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