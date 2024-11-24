РФ атаковала дронами Киевскe. область: повреждено промышленное предприятие

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

В частности, начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что на территории предприятия в результате падения обломков дронов возник пожар. Кроме того, есть повреждения здания.

"В Киевской области в результате очередной атаки врага повреждено промышленное предприятие. В результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Частично повреждена кровля здания", - рассказал он.

Кравченко добавил, что пострадавших в результате российской атаки - нет.