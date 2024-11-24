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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Неділя 24 листопада 2024 15:28
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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вдень, 24 листопада , у Києві оголосили повітряну тривоги. Її причиною стали ворожі дрони, які фіксували в Київській області та містах поблизу столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) і канал Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги в місті було чути 15:22. Пізніше у КМВА підтвердили, що для столиці існує загроза застосування дронів.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав о 15:24 Сергій Попко, начальник КМВА.

Одразу після оголошення тривоги у Києві, у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що зафіксовано БпЛА у північній та східній частинах Київської області, а також ворожі дрони перебувають в районі Борисполя.

Оновлено о 15:54

У Київській області оголосили відбій повітряної тривоги, однак загроза застосування БпЛА для інших регіонів продовжується.

Де оголосили тривогу

Станом на 15:25, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Також темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але це відбувається вже протягом багатьох місяців.

У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Нагадаємо, що сьогодні приблизно о 03:30 у Києві також оголошували тривогу. Вона теж було пов'язана з атакою ворожих "Шахедів".

Приблизно через дві години, в столиці було чути звуки вибухів. Зранку у КМВА уточнили, що сили оборони виявили та збили понад десяток ворожих дронів, які загрожували столиці. За попередніми даними, руйнувань та постраждалих у Києві не було.

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