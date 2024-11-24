Росіяни ударили по Чернігівській області: є пошкодження та поранений

Російські окупанти завдали удару по Чернігівській області. В результаті ворожої атаки в області зафіксовані пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.

"У Корюківському районі два вибухи. Пошкоджені господарські будівлі. На жаль, поранено 28-річного чоловіка, його госпіталізували в одну із місцевих лікарень", - повідомив Чаус. Водночас він розповів, що у Чернігівському районі є пошкоджені будинки.



"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Перебувайте в безпечному місці", - додав він. Зауважимо, що близько 16:30 у передмісті Чернігова та області пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ повідомляли, що було застосовано 2 крилаті керовані авіаційні ракети.