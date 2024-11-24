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У Києві чути звуки вибухів, працює ППО

Неділя 24 листопада 2024 15:48
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У Києві чути звуки вибухів, працює ППО Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вдень 24 листопада у Києві чути звуки вибухів. Сили ППО збивають ворожі дрони, які атакують столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - написав він о 15:43.

Оновлено о 15:54

У Київській області оголосили відбій повітряної тривоги, однак загроза застосування БпЛА для інших регіонів продовжується.

Де оголосили тривогу

Станом на 15:46 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, однак така ситуація відбувається вже протягом багатьох місяців.

У Києві чути звуки вибухів, працює ППО

Нагадаємо, що повітряну тривогу у столиці оголосили о 15:22. Причиною сигналу стали ворожі дрони, які загрожували Києву. Зокрема, про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Одразу після оголошення сигналу, у Повітряних силах ЗСУ поінформували українців, що безпілотники ворога було зафіксовано на північній та східній частинах Київської області, а також в районі Борисполя.

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