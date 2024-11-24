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У Києві повторно оголосили тривогу

Неділя 24 листопада 2024 16:26
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У Києві повторно оголосили тривогу Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вдень, 24 листопада, у Києві вдруге оголосили повітряну тривогу. На цей раз відомо, що у повітряному просторі України перебувають ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги пролунав о 16:20. За декілька хвилин до цього військові попередили в східній частині Чернігівської області зафіксовано ракету, її курс був західний. Наступним повідомленням у ПС українців поінформували, що в напрямку Чернігова летять ракети, тобто, мова вже йде не про одну ракету.

Оновлено о 16:38

У Києві та низці інших областей України оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 16:23 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. Також темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область та окупований півострів Крим.

У Києві повторно оголосили тривогу

Нагадаємо, що близько години тому у Києві теж оголошували тривогу. Тоді її причиною стали ворожі БпЛА, які летіли на столицю.

Трохи пізніше було чути звуки вибухів, в місті працювали сили ППО. Після чого, о 15:54 в столиці оголосили відбій тривоги.

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