Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"РФ атакувала дипломатів": Сибіга заявив про пошкоджену будівлю місії ЄС в Україні

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Савченко Юлія

Під час нічної атаки 28 серпня Росія вдарила навіть по дипломатах, порушуючи Віденську конвенцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

Сьогодні під ударом країни-терориста опинилися не лише цивільні об’єкти, а й дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.

"Під час нічної атаки Росія також завдала удару по дипломатах - у прямому порушенні Віденської конвенції. Постраждала місія ЄС в Україні. Це потребує не лише осуду з боку ЄС, а й засудження усього світу. Ми висловлюємо солідарність із нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу", - заявив Сибіга. 

 

Деталі масованого обстрілу Києва

Сьогодні вночі ворог завдав ударів по столиці "Шахедами", балістикою та крилатими ракетами. В місті часткового зруйновані чи пошкоджені багато будинків.

Всього у місті фіксують наслідки у в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Так, під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту. Відомо, що ворог вдарив по будинку ракетою, яка, ймовірно, зайшла на висоті третього-четвертого поверху. Це призвело до значних руйнувань.

РБК-Україна публікує репортаж з Києва після атаки.

Всього наразі відомо про 48 постраждалих та 10 загиблих, серед яких діти.

Повідомляється, що по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.

Також росіяни атакували парк поїздів Інтерсіті+. Через атаку затримуються поїзди, частину пасажирів доставляють автобусами.

"Укрзалізниця" показала, який вигляд має потяг "Інтерсіті"після прицільного удару РФ.

