"РФ атакувала дипломатів": Сибіга заявив про пошкоджену будівлю місії ЄС в Україні

Деталі масованого обстрілу Києва

Сьогодні вночі ворог завдав ударів по столиці "Шахедами", балістикою та крилатими ракетами. В місті часткового зруйновані чи пошкоджені багато будинків.

Всього у місті фіксують наслідки у в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Так, під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту. Відомо, що ворог вдарив по будинку ракетою, яка, ймовірно, зайшла на висоті третього-четвертого поверху. Це призвело до значних руйнувань.

РБК-Україна публікує репортаж з Києва після атаки.

Всього наразі відомо про 48 постраждалих та 10 загиблих, серед яких діти.

Повідомляється, що по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.

Також росіяни атакували парк поїздів Інтерсіті+. Через атаку затримуються поїзди, частину пасажирів доставляють автобусами.

"Укрзалізниця" показала, який вигляд має потяг "Інтерсіті"після прицільного удару РФ.