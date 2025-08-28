В Україні через атаку РФ затримуються поїзди, частину пасажирів доставляють автобусами

Повітряна атака по Україні з боку Росії спричинила затримки поїздів. На двох ділянках організовано автобусне сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Через пошкодження залізничної інфраструктури в районі Козятина поїзди, що курсують між Києвом та Львовом, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень - Звягель - Шепетівка - Здолбунів - Львів.

Для пасажирів, які мали прямувати до станцій Вінниця та Хмельницький, організовано автобусне сполучення на ділянках Шепетівка - Вінниця та Шепетівка - Хмельницький.

Для пасажирів, які подорожують до або з Тернополя (поїзди №21 та №103), організовано пересадку на станції Красне.

Затримки руху

Поїзди, що їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця - Козятин, прибудуть із затримкою щонайменше на 5 годин. Серед них:

№106 Одеса - Київ,

№74 Перемишль - Харків,

№22/104 Львів - Харків / Краматорськ.

Низка поїздів "Інтерсіті+" з Києва відправлятимуться із затримкою до 2 годин:

№743 Київ - Львів,

№732 Київ - Запоріжжя,

№722 Київ - Харків,

№712 Київ - Краматорськ.

Міжнародний поїзд №23 Київ - Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою близько 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу. "Укрзалізниця" працює над тим, щоб скоротити час очікування на кордоні та пришвидшити прикордонні процедури.

Робота вокзалів

Вокзал станції Київ-Пасажирський працює у штатному режимі. Поїзди, які затримувались через повітряну тривогу, вже відправляються.

Пасажири, які не встигли на свої рейси, зможуть скористатися квитками на попередній поїзд для поїздки іншими рейсами цього напрямку, повідомили в УЗ.