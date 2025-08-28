RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"РФ атаковала дипломатов": Сибига заявил о поврежденном здании миссии ЕС в Украине

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Савченко Юлія

Во время ночной атаки 28 августа Россия ударила даже по дипломатам, нарушая Венскую конвенцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

Сегодня под ударом страны-террориста оказались не только гражданские объекты, но и дипломатические учреждения. В частности, повреждено здание миссии Европейского Союза в Украине.

"Во время ночной атаки Россия также нанесла удар по дипломатам - в прямом нарушении Венской конвенции. Пострадала миссия ЕС в Украине. Это требует не только осуждения со стороны ЕС, но и осуждения всего мира. Мы выражаем солидарность с нашими коллегами из ЕС и готовы оказать помощь", - заявил Сибига.

 

 

Детали массированного обстрела Киева

Сегодня ночью враг нанес удары по столице "Шахедами", баллистикой и крылатыми ракетами. В городе частичного разрушены или повреждены многие дома.

Всего в городе фиксируют последствия в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Так, подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания. Известно, что враг ударил по дому ракетой, которая, вероятно, зашла на высоте третьего-четвертого этажа. Это привело к значительным разрушениям.

РБК-Украина публикует репортаж из Киева после атаки.

Всего на данный момент известно о 48 пострадавших и 10 погибших, среди которых дети.

Сообщается, что по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.

Также россияне атаковали парк поездов Интерсити+. Из-за атаки задерживаются поезда, часть пассажиров доставляют автобусами.

"Укрзализныця" показала, как выглядит поезд "Интерсити" после прицельного удара РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюзобстріл Києва