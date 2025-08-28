У Києві зросла кількість жертв атаки РФ: 8 людей загинули і 45 поранені

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки росіян на Київ збільшилась до восьми людей, а постраждалих - до 45. У місті триває розбір завалів житлового будинку, під якими можуть залишатися люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володомира Зеленського у Telegram та Київську міську військову адміністрацію.