У Києві зросла кількість жертв атаки РФ: 8 людей загинули і 45 поранені
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки росіян на Київ збільшилась до восьми людей, а постраждалих - до 45. У місті триває розбір завалів житлового будинку, під якими можуть залишатися люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володомира Зеленського у Telegram та Київську міську військову адміністрацію.
"Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив Зеленський.
За даними КМДА, станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на столицю зросла до 45 осіб. Інформація оновлюється.
Атака на Київ 28 серпня
У ніч проти четверга, 28 серпня, російські окупанти здійснили черговий масований удар на Київ. Загарбники атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема "Кинджалами".
У місті лунали потужні вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про майже чотири десятки постраждалих, наслідки атаки фіксують у 20 локаціях, пошкоджено до 100 об'єктів.
У Дарницькому районі міста російська ракета влучила у п'ятиповерховий будинок. Спочатку повідомлялось про трьох загиблих.
Також у Дарницькому районі пошкоджені ще дві багатоповерхівки, приватний будинок, дитсадок.
Крім того, під атаку ворога потрапив парк поїздів “Інтерсіті”.
Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.