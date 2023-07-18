РФ атакує Україну ракетами та дронами: оголошені тривоги, працює ППО

Так, цієї ночі відбувається комбінована атака.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях є загроза застосування ворогом ударних безпілотників.

У Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях - загроза застосування балістичного озброєння.

Військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях, а також дотримуватись інформаційної тиші та не знімати і не викладати в інтернет роботу ППО.

Повітряна атака 18 липня та вибухи

Цієї ночі російські окупанти знову влаштували повітряну атаку територією України. У низці регіонів оголошено повітряні тривоги.

У мережі почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів, які можуть бути результатом ППО.

Зокрема, вибухи пролунали у Миколаєві, в Одесі. Крім того, пізно ввечері в понеділок вибух пролунав і в Херсоні, на той момент у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що у Чорному морі фіксується активність ворожих ракетоносіїв.

Тривоги розширилися

Пізніше в Повітряних силах заявили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА також у Харківській та Полтавській областях.

Глава Миколаївської ОВА повідомив про пожежу

Після вибухів у Миколаєві керівник області розповіли у своєму Telegram про пожежу.

Чиновник зазначив, що за попередньою інформацією жертв немає, при цьому він не уточнив місце події та не розкрив інших деталей.

У 03:25 повітряну тривогу на Миколаївщині скасували.

Атаки РФ по Україні

Нагадаємо, за минулу добу сигнал повітряної тривоги втричі було оголошено у місті Харків та області. Місцеві повідомляли про вибухи.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що місто та область вкотре під ударом росіян. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під обстрілом був Основʼянський район.

Окрім того, російські війська в ніч на 15 липня вчергове намагалися атакувати дронами-камікадзе південь України. Спрацювали сили ППО, проте є і влучання.

Російська армія випустила дрони-камікадзе типу Shahed. У Миколаївській області було збито три безпілотники. Також є влучання у Запорізькій області.