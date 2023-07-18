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Повітряна атака на Миколаїв: голова ОВА повідомив про пожежу

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Миколаїв, Вівторок 18 липня 2023 03:17
Повітряна атака на Миколаїв: голова ОВА повідомив про пожежу Фото: у Миколаєві повідомили про пожежу через повітряну атаку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Після вибухів у Миколаєві в ніч проти 18 липня через ворожу повітряну атаку стало відомо про пожежу. Внаслідок події, за попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

За словами чиновника, на місці працюють пожежники, ліквідуючи наслідки.

"Гасимо пожежу. Без жертв попередньо", - розповів він.

Інших подробиць про вибух та про місце події голова ОВА не розкрив.

Перед цим у Миколаєві пролунали вибухи близько другої години ночі. Це сталося під час оголошеної повітряної тривоги через загрозу атак противника із застосуванням ударних безпілотників.

У регіоні також повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

Нічна атака РФ по Україні 18 липня

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, війська РФ цієї ночі влаштували комбіновану атаку - з дронами та ракетами балістичного типу.

Жителів областей, де оголошені повітряні тривоги, закликають залишатися в укриттях та не знімати роботу ППО.

Також повідомлялося, що цієї ночі лунали вибухи у Миколаєві та в Одесі. Крім того, пізно ввечері в понеділок вибух пролунав і в Херсоні, на той момент у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

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