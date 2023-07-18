RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ атакует Украину ракетами и дронами: объявлены тревоги, работает ПВО

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска устроили очередную воздушную атаку по территории Украины с использованием ударных дронов и ракет. В ночь на 18 июля в ряде областей объявлены тревоги, идет работа противовоздушной обороны.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Так, этой ночью происходит комбинированная атака.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях есть угроза применения врагом ударных беспилотников.

В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях - угроза применения баллистического вооружения.

Военные призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях, а также соблюдать информационную тишину и не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО.

Воздушная атака 18 июля

Этой ночью российские оккупанты опять устроили воздушную атаку по территории Украины. В ряде регионов объявлены воздушные тревоги.

В сети стали появляться сообщения о звуках взрывов, которые могут быть результатом работы ПВО.

В частности, взрывы прозвучали в Николаеве, в Одессе. Кроме того, поздно вечером в понедельник взрыв раздался и в Херсоне, тот момент в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дроновракетна атакаПВОвоздушная тревога