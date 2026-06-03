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В РФ атакован стратегический для войны завод, а Москву накрыли рои дронов

02:10 03.06.2026 Ср
2 мин
Массированный налет дронов на Россию последовал после комбинированной атаки врага на Украину прошлой ночью
aimg Юлия Маловичко
В РФ атакован стратегический для войны завод, а Москву накрыли рои дронов Фото: работник российской МЧС (Getty Images)
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Неизвестные беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, завод "Прогресс" в Мичуринске. Также десятки дронов зафиксированы в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.

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Обстрел завода "Прогресс"

Так, в Мичуринске сообщают о прилетах по заводу "Прогресс" - одному из крупнейших промышленных предприятий Тамбовской области.

Завод производит оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также выпускает продукцию гражданского назначения, включая электротехническое оборудование и изделия для нефтегазовой отрасли.

На кадрах прилетов по "Прогрессу", снятых очевидцами, слышны звуки полета дронов, затем взрывы, после чего разгорается пожар.

Атака дронов на Москву

Кроме нашествия дронов на завод "Прогресс" также известно о группах беспилотников, с которыми в эту ночь борется Москва.

Мэр города Сергей Собянин уже несколько раз писал об отражении десятков БпЛА, летевших в российскую столицу.

"ПВО Минобороны уничтожили восемь БпЛА, летевших на Москву.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он около часа ночи, после чего последовало еще несколько подобных сообщений.

Отметим, недавно Москву также атаковали группы дронов. Также в тот день было громко и в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, как 4 мая неизвестный дрон врезался в многоэтажку на улице Мосфильмовской в Москве.

Еще мы писали о прилетах в России по заводу "Прогресс", который производит компоненты для "Шахедов", а также ракет "Искандер-М" и "Калибр".

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