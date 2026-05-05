ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Що відомо про завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, який уразила ракета "Фламінго"

14:03 05.05.2026 Вт
2 хв
Продукцію підприємства використовують у російських дронах і ракетах
aimg Валерій Ульяненко
Що відомо про завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, який уразила ракета "Фламінго" Ілюстративне фото: завод у Чебоксарах опинився під ударом "Фламінго" (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Завод "ВНИИР-Прогресс" знаходиться на відстані близько 1000 км від кордону України. Він виробляє компоненти для "Шахедів", а також ракет "Іскандер-М" і "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний" та допис командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Читайте також: Зеленський показав відео запуску ракет "Фламінго" по заводу у Чебоксарах

Завод входить до складу виробничого об’єднання "АБС Электро". Він займається виробництвом для армії агресора ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулі типу "Комета".

Вони активно використовуються у безпілотниках, в тому числі дронах-камікадзе типу "Шахед", а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калибр" і комплектах планування УМПК для авіабомб.

Крім того, "ВНИИР-Прогресс" випускає електротехнічне обладнання: автоматичні вимикачі, реле й безконтактні модулі, що постачаються російському флоту, зокрема для атомних підводних човнів проєкту "Ясень-М".

"Мадяр" розповів, що у країні-агресорці утворився "прохідний двір", адже елементи російської ППО стягнули до Москви, залишаючи ворожі об'єкти беззахисними проти українських атак.

Удар по Чебоксарах

Нагадаємо, у ніч на 5 травня ракетну небезпеку оголошували щонайменше у 18 областях Росії. Зокрема, сирени вперше пролунали у Ханти-Мансійському автономному окрузі, який розташований за 2000 кілометрів від кордону з Україною.

Епіцентром ракетної загрози стало місто Чебоксари. За даними аналітиків, під удар потрапило підприємство "ВНИИР-Прогресс". Після вибухів на території заводу почалася масштабна пожежа.

Зазначимо, атака на цей об'єкт не є першою, проте цього разу вона була результативною. Завод перебував під ударом у листопаді минулого року, а також влітку.

Минулого разу після обстрілу на підприємстві також фіксували займання, через що його роботу довелося тимчасово призупинити.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним