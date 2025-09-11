РФ активізувала інформаційні кампанії у США та Польщі: у ЦПД назвали головні причини

"На фоні вбивства Кірка у США російські мережі, що мімікрують під американські, просувають наративи про протистояння MAGA з усіма іншими – це гра на розкол. Також вони роблять все, щоб недопустити єднання навколо теми українців та України після вбивства українки Заруцької", - зазначив Коваленко.

За його словами, РФ у Польщі давно побудувала інфраструктуру пропаганди в соцмережах. Своїми ботофермами вони розганяли звинувачення України в питанні дронів та загроз для Польщі.

Паралельно з цим вони грають на політичних темах у Польщі, оскільки минулі вибори показали поділ суспільства практично 50 на 50 за політичними поглядами. Тому ставка на розкол по темах України, Німеччини, "дорогих ракет, якими збивали дрони", та по багатьох інших питаннях – все це відпрацьовують росіяни.

"Мета РФ сьогодні – дестабілізувати польське суспільство, збільшити лінії розколу для виникнення внутрішньої напруги", - додав керівник ЦПД.

Він також додав, що таким чином Росія гібридно веде проти Польщі приховану війну, і вже дуже давно. Зараз тиск тільки посилюється.