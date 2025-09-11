РФ активизировала информационные кампании в США и Польше: в ЦПД назвали главные причины

"На фоне убийства Кирка в США российские сети, мимикрирующие под американские, продвигают нарративы о противостоянии MAGA со всеми остальными - это игра на раскол. Также они делают все, чтобы не допустить единения вокруг темы украинцев и Украины после убийства украинки Заруцкой", - отметил Коваленко.

По его словам, РФ в Польше давно построила инфраструктуру пропаганды в соцсетях. Своими ботофермами они разгоняли обвинения Украины в вопросе дронов и угроз для Польши.

Параллельно с этим они играют на политических темах в Польше, поскольку прошедшие выборы показали разделение общества практически 50 на 50 по политическим взглядам. Поэтому ставка на раскол по темам Украины, Германии, "дорогих ракет, которыми сбивали дроны", и по многим другим вопросам - все это отрабатывают россияне.

"Цель РФ сегодня - дестабилизировать польское общество, увеличить линии раскола для возникновения внутреннего напряжения", - добавил руководитель ЦПД.

Он также добавил, что таким образом Россия гибридно ведет против Польши скрытую войну, и уже очень давно. Сейчас давление только усиливается.