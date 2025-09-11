РФ активизировала информационные кампании в США и Польше: в ЦПД назвали главные причины

Россияне существенно активизировали информационные операции в США и в Польше на фоне убийства Чарли Кирка и проникновения дронов в воздушное пространство Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
"На фоне убийства Кирка в США российские сети, мимикрирующие под американские, продвигают нарративы о противостоянии MAGA со всеми остальными - это игра на раскол. Также они делают все, чтобы не допустить единения вокруг темы украинцев и Украины после убийства украинки Заруцкой", - отметил Коваленко.
По его словам, РФ в Польше давно построила инфраструктуру пропаганды в соцсетях. Своими ботофермами они разгоняли обвинения Украины в вопросе дронов и угроз для Польши.
Параллельно с этим они играют на политических темах в Польше, поскольку прошедшие выборы показали разделение общества практически 50 на 50 по политическим взглядам. Поэтому ставка на раскол по темам Украины, Германии, "дорогих ракет, которыми сбивали дроны", и по многим другим вопросам - все это отрабатывают россияне.
"Цель РФ сегодня - дестабилизировать польское общество, увеличить линии раскола для возникновения внутреннего напряжения", - добавил руководитель ЦПД.
Он также добавил, что таким образом Россия гибридно ведет против Польши скрытую войну, и уже очень давно. Сейчас давление только усиливается.
Напомним, 10 сентября Россия атаковала ударными беспилотниками территорию Польши. В страну проникли по меньшей мере 19 дронов, из которых четыре были сбиты.
Из-за массированной атаки и возможной угрозы безопасности временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве, но впоследствии их деятельность возобновили.
В среду, 10 сентября, во время дебатов в Университете Долины Юты, раздались выстрелы. Активиста Чарли Кирка с ранениями госпитализировали. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил смерть Чарли Кирка.
После этого, американские следователи сообщили о задержании предполагаемого убийцы консервативного активиста Чарли Кирка, однако после допроса подозреваемого освободили.
Подробнее о фигуре Кирка и причинах его популярности среди американской молодежи - в материале РБК-Украина.