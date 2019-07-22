Результаты выборов: кто из старых политиков останется в новой Раде

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В новую Раду могут пройти более ста действующих нардепов

Предварительные результаты выборов в Верховную раду свидетельствуют о том, что в новый парламент могут пройти 40 народных депутатов Рады восьмого созыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома.

Отметим, согласно данным подсчета 50,24% протоколов, в новую Раду проходят пять партий: "Слуга народа" с большинством мест (122), "Оппозиционная платформа - За життя" (37 мест), "Европейская солидарность" (25 мест), "Батькивщина" (23 места) и "Голос" (18 мест).

В новую Раду по партийным спискам могут пройти 40 народных депутатов восьмого созыва: 14 - от "Оппозиционной платформы - За життя" и по 13 от "Европейской солидарности" и "Батькывщины". Отметим, в списках партий "Слуга народа" и "Голос" действующих депутатов нет.

От "Оппозиционной платформы - За життя" в Раду могут пройти такие нардепы 8-го созыва:

1. Юрий Бойко

2. Вадим Рабинович

3. Наталья Королевская

4. Сергей Левочкин

5. Василий Нимченко

6. Нестор Шуфрич

7. Сергей Ларин

8. Сергей Дунаев

9. Тарас Козак

10. Юлий Иоффе

11. Михаил Папиев

12. Николай Скорик

13. Юлия Левочкина

14. Юрий Павленко

От "Европейской солидарности" в Раду могут пройти нардепы:

1. Андрей Парубий

2. Ирина Геращенко

3. Мустафа Джемилев

4. Артур Герасимов

5. Нина Южанина

6. Ирина Луценко

7. Виктория Сюмар

8. Владимир Арьев

9. Николай Величкович

10. Сергей Алексеев

11. Руслан Князевич

12. Максим Саврасов

13. Мария Ионова

От "Батькивщины" в новый парламент могут попасть нардепы:

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Тарута

3. Сергей Соболев

4. Елена Кондратюк

5. Иван Кириленко

6. Андрей Кожемякин

7. Григорий Немыря

8. Сергей Власенко

9. Валерий Дубиль

10. Александр Абдуллин

11. Иван Крулько

12. Ольга Белькова

13. Алена Шкрум

Кроме того, в новую Раду по мажоритарным округам могут пройти действующие нардепы парламента восьмого созыва от:

В новую Раду также могут пройти 80 действующих нардепов от:

БПП

Валерий Давиденко, Сергей Рудик, Владимир Мельниченко, Роман Мацола, Николай Люшняк, Александр Урбанский, Андрей Кот, Андрей Лопушанский, Богдан Дубневич, Ярослав Дубневич, Виталий Гудзенко, Максим Ефимов, Николай Кучер, Петр Юрчишин.

"Відродження"

Антон Яценко, Виктор Бондарь, Олег Кулинич, Юрий Шаповалов, Леонид Климов,

"Воля народа"

Сергей Лабазюк, Александр Фельдман, Игорь Молоток, Сергей Шахов, Олесь Довгий, Александр Пономарев, Василий Петевка, Степан Ивахив.

"Оппозиционный блок"

Дмитрий Шенцев, Юрий Солод, Дмитрий Шпенов.

Внефракционные

Александр Герега, Андрей Деркач, Тарас Батенко, Дмитрий Лубинец, Ирина Констанкевич.

Народный фронт

Михаил Бондарь, Николай Княжицкий, Андрей Иванчук, Валерий Лунченко, Игорь Гузь.

Таким образом, в Раду нового созыва могут пройти около 120 нардепов Рады восьмого созыва.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) уже обработала 70% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Отметим, по словам генерального директора Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, наличие незаконной агитации на выборах в Раду 21 июля стало одной из ключевых проблем в канун и день голосования.