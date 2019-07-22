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Выборы в Раду: ЦИК обработал 70% протоколов

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 16:20
Выборы в Раду: ЦИК обработал 70% протоколов
Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

За партию "Слуга народа" проголосовали 42.68% избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 70% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом говорится на сайте ЦИК.

По данным ЦИК, лидирует партия "Слуга народа", у нее 42.68% голосов. Далее "Оппозиционная платформа За жизнь" с 13.04% голосов. У партии "Европейская солидарность" 8.41%.

Также сообщается, что у партии "Батькивщина" 8.03% голосов, а за "Голос" проголосовали 6.17% избирателей.

Отметим, на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в Украине 21 июля, явка составляет менее 50%. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что внеочередные выборы были достаточно неожиданными для общества, поэтому такая низкая явка.

Отметим, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 млн украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 527 тысяч 744 человек, а не пришли проголосовать на парламентские выборы 14 млн 770 тысяч 894 избирателя.

По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, в Центральной избирательной комиссии ожидают, что протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования на выборах в Раду поступят от Окружных избирательных комиссий уже завтра, 23 июля.

 

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