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Результаты выборов в Раду: кто проходит в парламент по спискам

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 11:58
Результаты выборов в Раду: кто проходит в парламент по спискам
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Предварительные данные по итогам обработки 50% протоколов

По итогам внеочередных парламентских выборов в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным обработки 50,24% протоколов, по партийным спискам в парламент проходят:

  1. "Слуга народа" (42,44%) - 122 места.
  2. "Оппозиционная платформа - За життя" (12,87%) - 37 мест.
  3. "Европейская солидарность" (8,65%) - 25 мест.
  4. "Батькивщина" (8,02%) - 23 места.
  5. "Голос" (6,39%) - 18 мест.

Списки проходных кандидатов в депутаты:

Как сообщало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия обработала 50,24% протоколов на внеочередных парламентских выборах. По данным ЦИК, лидирует партия "Слуга народа", за нее проголосовали 42,44% избирателей. Второе место занимает "Оппозиционная платформа За життя" с 12,87%. У "Европейской солидарности" - 8,65%, у партии "Батькивщина" - 8,02%. За партию "Голос" проголосовали 6,39% избирателей.

Отметим, по партийным спискам выбирают только половину состава Верховной рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты в мажоритарных округах. Такое количество обусловлено тем, выборы в 26 округах, которые расположены на оккупированных Россией территориях, сейчас невозможны.

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