Результаты выборов в Раду: кто проходит в парламент по спискам

Предварительные данные по итогам обработки 50% протоколов
По итогам внеочередных парламентских выборов в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.
Согласно данным обработки 50,24% протоколов, по партийным спискам в парламент проходят:
Списки проходных кандидатов в депутаты:
Как сообщало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия обработала 50,24% протоколов на внеочередных парламентских выборах. По данным ЦИК, лидирует партия "Слуга народа", за нее проголосовали 42,44% избирателей. Второе место занимает "Оппозиционная платформа За життя" с 12,87%. У "Европейской солидарности" - 8,65%, у партии "Батькивщина" - 8,02%. За партию "Голос" проголосовали 6,39% избирателей.
Отметим, по партийным спискам выбирают только половину состава Верховной рады - 225 депутатов. Еще 199 депутатов получат мандаты в мажоритарных округах. Такое количество обусловлено тем, выборы в 26 округах, которые расположены на оккупированных Россией территориях, сейчас невозможны.