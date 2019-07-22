Результати виборів: хто з старих політиків залишиться в новій Раді

У нову Раду можуть пройти більше ста чинних нардепів
Попередні результати виборів у Верховну раду свідчать про те, що в новий парламент можуть пройти 40 народних депутатів Ради восьмого скликання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому.
Зазначимо, згідно з даними підрахунку 50,24% протоколів, в нову Раду проходять п'ять партій: "Слуга народу" з більшістю місць (122), "Опозиційна платформа - За життя" (37 місць), "Європейська солідарність" (25 місць), "Батьківщина" (23 місця) і "Голос" (18 місць).
В нову Раду за партійними списками можуть пройти 40 народних депутатів восьмого скликання: 14 - від "Опозиційної платформи - За життя" та по 13 від "Європейської солідарності" і "Батьківщини". Зазначимо, що у списках партій "Слуга народу" і "Голос" діючих депутатів немає.
1. Юрій Бойко
2. Вадим Рабінович
3. Наталія Королевська
4. Сергій Льовочкін
5. Василь Німченко
6. Нестор Шуфрич
7. Сергій Ларін
8. Сергій Дунаєв
9. Тарас Козак
10. Юлій Іоффе
11. Михайло Папієв
12. Микола Скорик
13. Юлія Льовочкіна
14. Юрій Павленко
1. Андрій Парубій
2. Ірина Геращенко
3. Мустафа Джемілєв
4. Артур Герасимов
5. Ніна Південця
6. Ірина Луценко
7. Вікторія Сюмар
8. Володимир Ар'єв
9. Микола Величкович
10. Сергій Алексєєв
11. Руслан Князевич
12. Максим Саврасов
13. Марія Іонова
1. Юлія Тимошенко
2. Сергій Тарута
3. Сергій Соболєв
4. Олена Кондратюк
5. Іван Кириленко
6. Андрій Кожем'якін
7. Григорій Немиря
8. Сергій Власенко
9. Валерій Дубіль
10. Олександр Абдуллін
11. Іван Крулько
12. Ольга Бєлькова
13. Альона Шкрум
Крім того, у нову Раду по мажоритарним округам можуть пройти діючі нардепи парламенту восьмого скликання від:
В нову Раду можуть пройти 80 діючих нардепів від:
Таким чином, у Раду нового скликання можуть пройти близько 120 нардепів Ради восьмого скликання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія (ЦВК) вже опрацювала 70% протоколів на позачергових виборах у Верховну раду. Відзначимо, за словами генерального директора Комітету виборців України Олексія Кошеля, наявність незаконної агітації на виборах до Ради 21 липня стало однією з ключових проблем в переддень і день голосування.