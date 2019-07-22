Выборы в Раду побили все рекорды по незаконной агитации - КИУ

Фото: Алексей Кошель (РБК-Украина)

В день голосования и накануне партии продолжали агитировать

Наличие материалов незаконной агитации на парламентских выборах 21 июля стало одной из ключевых проблем в канун и день голосования. Об этом сказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кошель напомнил, что КИУ проводит наблюдение за выборами в Украине уже 25 лет. "Эта кампания является рекордной по фактам незаконной агитации", - сказал он.

По оценке наблюдателей КИУ, больше всего материалов незаконной агитации было распространено от имени политических партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Оппозиционный блок".

Также были материалы еще от имени 5 политических сил (Аграрная партия Украины, ВО "Свобода", "Голос", "ЕС", ВО "Батькивщина"), а также ряда кандидатов в одномандатных округах.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что выборы в Раду 2019 года признаны состоявшимися, инцидентов, которые могли бы поставить под сомнение результаты парламентской избирательной кампании, не было.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко сказал, что на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись в Украине 21 июля, явка составляет менее 50%. Как отметил Радченко, для Украины это необычно низкий показатель.