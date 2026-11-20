Внаслідок атаки росіян на Київ 20 листопада загинули троє людей, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та міського голову Києва Віталія Кличка.

За даними КМВА, внаслідок атаки загинули троє людей. Ще двоє дістали поранення, їм надають медичну допомогу.

Росіяни кілька разів вдарили по Києву балістичними ракетами: близько 01:20, 02:00, а вранці близько 06:22. Після ударів загорілися будівлі в Оболонському та Подільському районах, а в Голосіївському районі влучання сталося на території об'єкта інфраструктури.

За словами мера столиці Віталія Кличка, пошкоджено Подільсько-Воскресенський і Дарницький мости, а в Південний міст сталося повторне влучання. Рух між берегами ускладнено, тож мер закликав киян без потреби не виїжджати в місто на власних авто, а підприємства - перевести працівників на дистанційну роботу.

Також, за даними Кличка, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Оновлено 7:30

За словами Віталія Кличка, загиблі, за попередньою інформацією, - працівники "Київводоканалу". Кількість постраждалих зросла: попередньо, їх близько 15. Медики надають допомогу на місці.