Результаты выборов в Раду: кто выигрывает на округах в Одессе

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины в Одесской области уже определены победители на девяти мажоритарных округах из 11. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

На данный момент среди лидеров - кандидаты от "Слуги народа". Всего по Украине уже определены победители более чем на 160 мажоритарных округах.

Победители на округах в Одесской области

133 округ - Артем Дмитрук ("Слуга народа")

134 округ - Олег Колев ( "Слуга народа")

135 округ - Алексей Леонов ("Слуга народа")

136 округ - Александр Горенюк ( "Слуга народа")

137 округ - Алексей Гончаренко (самовыдвижение)

138 округ - Степан Чернявский ("Слуга народа")

140 округ - Сергей Колебошин ( "Слуга народа")

142 округ - Антон Киссе (самовыдвижение)

143 округ - Анатолий Урбанский (самовыдвижение)

На 139 округе по результатам обработки 99,29% протоколов лидирует Игорь Васильковский от "Слуги народа" (34,10%), на втором месте - Виталий Саутенков от "Оппозиционной платформы - За життя" (30,71%), на третьем месте - самовыдвиженец Александр Пресман (17,60%), на четвертом - самовыдвиженец Василий Васильковский (7,14%), замыкает пятерку лидеров кандидат от "Голоса" Владимир Слидзюк (2,64%).

На 141 округе обработано 86,20% протоколов, лидирует кандидат от "Слуги народа" Александр Ткаченко (36,92%), далее следуют четыре самовыдвиженца: Виталий Барвиненко (19,63%), Алла Гинак (17,21%), Трифон Антов (7,21%) и Василий Резниченко (5,90%).

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным данным на всех округах в Киеве победили кандидаты от "Слуги народа".