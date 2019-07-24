Результаты выборов в Раду: кто выигрывает на округах в Киеве

ЦИК продолжает обработку протоколов
Согласно предварительным результатам выборов в Верховную раду, в Киеве уже определились победители на всех 13 мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Центризбиркома.
Согласно данным ЦИК, на всех округах в Киеве победили кандидаты от "Слуги народа".
Отметим, в Киевской области из девяти округов на данный момент определены победители в шести.
В трех округах Киевской области на данный момент подсчет голосов продолжается. Так, на 95 округе уже обработано 98,14% протоколов, лидер - кандидат от "Слуги народа" Александр Горобец (29,93%), на втором месте - самовыдвиженец Владимир Карплюк (21,51%). В пятерке лидеров также кандидат от "Голоса" Михайлина Скорик-Шкаровская (7,19%), кандидат от "Европейской солидарности" Андрей Янченко (6,81%) и самовыдвиженец Дмитрий Горобец (5,92%).
На 96 округе обработано 98,50% протоколов, лидирует кандидат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Саглюк (41,77%), на втором месте - самовыдвиженец Ярослав Москаленко (18,09%), на третьем - представитель "Батькивщины" Роман Буковский (8,94%), на четвертом - Людмила Войналович от "Европейской солидарности" (6,03%), замыкает пятерку лидеров представитель "Голоса" Сергей Замидра (5,76%).
На 98 округе по результатам обработки 97,84% протоколов лидирует Сергей Бунин от "Слуги народа" (42,24%), на втором месте - самовыдвиженец Сергей Мищенко (21,07%), на третьем - Валерий Мартишко от Аграрной партии (8,32%), на четвертом - кандидат от "Батькивщины" Ярослав Годунок (4,88%), на пятом - Виталий Гордиенко от "Свободы" (4,83%).
Напомним, ранее сообщалось, что на данный момент по предварительным данным (99,39% обработанных протоколов) уже известны имена 389 кандидатов, которые могут пройти в Раду.