Результаты выборов в Раду: кто выигрывает на округах в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЦИК продолжает обработку протоколов

Согласно предварительным результатам выборов в Верховную раду, в Киеве уже определились победители на всех 13 мажоритарных округах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Центризбиркома.

Согласно данным ЦИК, на всех округах в Киеве победили кандидаты от "Слуги народа".

Победители по округам в Киеве

211 округ - Александр Юрченко (на втором месте кандидат от "Европейской солидарности" Владимир Прокопив);

212 округ - Максим Перебийнис (на втором месте кандидат от "Европейской солидарности" Андрей Задерейко);

213 округ - Артем Дубнов (на втором месте кандидат от "Европейской солидарности" Анна Старостенко);

214 округ - Сергей Швец (на втором месте кандидат от "Европейской солидарности" Олесь Маляревич);

215 округ - Богдан Яременко (на втором месте кандидат от "Свободы" Андрей Ильенко);

216 округ - Леся Забуранная (на втором месте самовыдвиженец Виталий Павлик);

217 округ - Марьяна Безуглая (на втором месте кандидат от "Европейской солидарности" Людмила Костенко);

218 округ - Дмитрий Гурин (на втором месте самовыдвиженец Виктория Муха);

219 округ - Николай Тищенко (на втором месте самовыдвиженец Александр Третьяков);

220 округ - Анна Бондарь (на втором месте кандидат от "Европейской солидарности" Алексей Окопный);

221 округ - Анна Пуртова (на втором месте кандидат от "Голоса" Леонид Емец);

222 округ - Роман Грищук (на втором месте самовыдвиженец Дмитрий Андриевский);

223 округ - Людмила Буймистер (на втором месте кандидат от "Свободы" Юрий Левченко).

Отметим, в Киевской области из девяти округов на данный момент определены победители в шести.

Победители по округам в Киевской области

90 округ - Николай Бабенко (Белая Церковь вместе")

91 округ - Олег Дунда ( "Слуга народа")

92 округ - Валерий Колюх ("Слуга народа")

93 округ - Анна Скороход ("Слуга народа")

94 округ - Александр Дубинский ("Слуга народа")

97 округ - Николай Галушко ("Слуга народа")

В трех округах Киевской области на данный момент подсчет голосов продолжается. Так, на 95 округе уже обработано 98,14% протоколов, лидер - кандидат от "Слуги народа" Александр Горобец (29,93%), на втором месте - самовыдвиженец Владимир Карплюк (21,51%). В пятерке лидеров также кандидат от "Голоса" Михайлина Скорик-Шкаровская (7,19%), кандидат от "Европейской солидарности" Андрей Янченко (6,81%) и самовыдвиженец Дмитрий Горобец (5,92%).

На 96 округе обработано 98,50% протоколов, лидирует кандидат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Саглюк (41,77%), на втором месте - самовыдвиженец Ярослав Москаленко (18,09%), на третьем - представитель "Батькивщины" Роман Буковский (8,94%), на четвертом - Людмила Войналович от "Европейской солидарности" (6,03%), замыкает пятерку лидеров представитель "Голоса" Сергей Замидра (5,76%).

На 98 округе по результатам обработки 97,84% протоколов лидирует Сергей Бунин от "Слуги народа" (42,24%), на втором месте - самовыдвиженец Сергей Мищенко (21,07%), на третьем - Валерий Мартишко от Аграрной партии (8,32%), на четвертом - кандидат от "Батькивщины" Ярослав Годунок (4,88%), на пятом - Виталий Гордиенко от "Свободы" (4,83%).

Напомним, ранее сообщалось, что на данный момент по предварительным данным (99,39% обработанных протоколов) уже известны имена 389 кандидатов, которые могут пройти в Раду.