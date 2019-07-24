Результати виборів в Раду: хто виграє на округах в Одесі

За попередніми результатами виборів у Верховну раду України в Одеській області вже визначені переможці в дев'яти мажоритарних округах з 11. Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому.

На даний момент серед лідерів - кандидати від "Слуги народу". Всього по Україні вже визначені переможці більш ніж на 160 мажоритарних округах.

Переможці на округах в Одеській області

133 округ - Артем Дмитрук ("Слуга народу")

134 округ - Олег Колєв ( "Слуга народу")

135 округ - Олексій Леонов ("Слуга народу")

136 округ - Олександр Горенюк ( "Слуга народу")

137 округ - Олексій Гончаренко (самовисування)

138 округ - Степан Чернявський ("Слуга народу")

140 округ - Сергій Колебошин ( "Слуга народу")

округ 142 - Антон Кіссе (самовисування)

143 округ - Анатолій Урбанський (самовисування)

На 139 окрузі за результатами обробки 99,29% протоколів лідирує Ігор Васильківський від "Слуги народу" (34,10%), на другому місці - Віталій Саутенков від "Опозиційної платформи - За життя" (30,71%), на третьому місці - самовисуванець Олександр Пресман (17,60%), на четвертому - самовисуванець Василь Васильківський (7,14%), замикає п'ятірку лідерів кандидат від "Голосу" Володимир Слидзюк (2,64%)

На 141 окрузі опрацьовано 86,20% протоколів, лідирує кандидат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко (36,92%), далі йдуть чотири самовисуванці: Віталій Барвіненко (19,63%), Алла Гінак (17,21%), Трифон Антів (7,21%) та Василь Різниченко (5,90%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за попередніми даними на всіх округах у Києві перемогли кандидати від "Слуги народу".