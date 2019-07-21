Результаты выборов в Раду в Харькове, Одессе и Днепре

Данные о голосовании на выборах в Раду по регионам
Внеочередные парламентские выборы в Украине были назначены на 21 июля. Результаты голосования в регионах, данные экзит-полов и официальная информация от ЦИК об итогах выборов в Раду 2019 - в материале РБК-Украина.
Результаты выборов в Харькове
Голосование в Харькове организовано в 7 одномандатных избирательных округах:
По данным социологического опроса группы “Рейтинг” от 6-10 июля, наибольший процент поддержки среди жителей восточного региона страны получила партия “Слуга народа” (38% среди тех, кто определился с выбором).
За “Оппозиционную платформу - За життя” готовы были голосовать 26% респондентов, “Оппозиционный блок” поддерживают 7%, а партию “Европейская солидарность” - 5%. Остальные политсилы набрали менее 5% голосов опрошенных.
Результаты выборов в Днепре
Избирательные участки в Днепре расположены в пределах 6 одномандатных избирательных округов:
В исследовании Социологической группы “Рейтинг”, проведенном 6-10 июля, в регионе лидирует партия “Слуга народа” (52%), второе место в рейтинге электоральных симпатий у “Оппозиционной платформы - За життя” (14%). Тройку лидеров замыкает “Оппозиционный блок” (5%).
За партию Петра Порошенко "Европейская солидарность" готовы голосовать 4% опрошенных, “Голос” Святослава Вакарчука поддерживают 3% респондентов. Остальные политсилы набрали меньше 3% голосов опрошенных.
Результаты выборов в Одессе
Парламентские выборы в Одессе организованы на участках в 5 одномандатных избирательных округах:
По данным опроса группы “Рейтинг” в регионах Украины от 6-10 июля, наибольший процент поддержки среди жителей Юга получила партия “Слуга народа” (52% среди тех, кто определился с выбором).
За “Оппозиционную платформу - За життя” готовы были голосовать 14% респондентов, “Оппозиционный блок” поддерживают 5%, “Европейскую солидарность” - 4%, партию “Голос” - 3%, “Батькивщину”, “Силу и честь”, “Радикальную партию”, “Партию Шария” - по 2% опрошенных. Остальные партии получили 1% и менее голосов.