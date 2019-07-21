Результати виборів у Раду в Харкові, Одесі та Дніпрі

Позачергові парламентські вибори в Україні були призначені на 21 липня. Результати голосування в регіонах, дані екзит-полів та офіційна інформація від ЦВК про підсумки виборів в Раду 2019 - в матеріалі РБК-Україна.

Результати виборів у Харкові

Голосування в Харкові організоване в 7 одномандатних виборчих округах:

ОВО №168 - Шевченківський р-н, 88 дільниць, орієнтовно 157 632 виборців;

ОВО №169 - Київський р-н, частина Московського р-ну, 98 дільниць, орієнтовно 156 315 виборців;

ОВО №170 - частина Московського р-ну, 82 дільниці, орієнтовно 151 933 виборців;

ОВО №171 - Немишлянський р-н, частина Індустріального р-ну, 84 дільниці, орієнтовно 148 578 виборців;

ОВО №172 - частина Індустріального р-ну, 79 дільниць, орієнтовно 150 971 виборців;

ОВО №173 - Основ'янський р-н, частина Слобідського р-ну, 79 дільниць, орієнтовно 142 051 виборців;

ОВО №174 - Новобаварський р-н, Холодногірський р-н, 94 дільниці, орієнтовно 152 712 виборців;

За даними соціологічного опитування групи "Рейтинг" від 6-10 липня, найбільший відсоток підтримки серед жителів східного регіону країни отримала партія "Слуга народу" (38% серед тих, хто визначився з вибором).

За "Опозиційну платформу - За життя" готові були голосувати 26% респондентів, "Опозиційний блок" підтримують 7%, а партію "Європейська солідарність" - 5%. Решта політсил набрали менше 5% голосів опитаних.

Результати виборів у Дніпрі

Виборчі дільниці в Дніпрі розташовані в межах 6 одномандатних виборчих округів:

ОВО №24 - Індустріальний р-н, частина Самарського р-ну 86 дільниць, орієнтовно 151 231 виборців;

ОВО №25 - Чечелівський р-н, частина Амур-Нижньодніпровського р-ну, 83 дільниці, орієнтовно 141 607 виборців;

ОВО №26 - Шевченківський р-н, частина Центрального р-ну, 74 дільниці, орієнтовно 136 054 виборців;

ОВО №27 - Соборний р-н, частина Самарського р-ну, 87 дільниць, орієнтовно 134 212 виборців;

ОВО №28 - Новокодакський р-н, частина Амур-Нижньодніпровського р-ну, 78 дільниць, орієнтовно 141 166 виборців;

ОВО №29 - частина Амур-Нижньодніпровського р-ну, 28 дільниць.

У дослідженні Соціологічної групи "Рейтинг", проведеному 6-10 липня, в регіоні лідирує партія "Слуга народу" (52%), друге місце в рейтингу електоральних симпатій у "Опозиційної платформи - За життя" (14%). Трійку лідерів замикає "Опозиційний блок" (5%).

За партію Петра Порошенка "Європейська солідарність" готові голосувати 4% опитаних, "Голос" Святослава Вакарчука підтримують 3% респондентів. Решта політсил набрали менше 3% голосів опитаних.

Результати виборів в Одесі

Парламентські вибори в Одесі організовані на дільницях у 5 одномандатних виборчих округах:

ОВО №133 - Київський р-н, 85 дільниць, орієнтовно 169 564 виборців;

ОВО №134 - частина Малиновського р-ну, 86 дільниць, орієнтовно 169 999 виборців;

ОВОУІО №135 - Приморський р-н, 99 дільниць, орієнтовно 178 217 виборців;

ОВО №136 - частина Малиновського р-ну, частина Суворівського р-ну, 90 дільниць, орієнтовно 177 424 виборців;

ОВО №139 - частина Суворівського р-ну, 8 дільниць;

За даними опитування групи "Рейтинг" у регіонах України від 6-10 липня, найбільший відсоток підтримки серед жителів Півдня отримала партія "Слуга народу" (52% серед тих, хто визначився з вибором).

За "Опозиційну платформу - За життя" готові були голосувати 14% респондентів, "Опозиційний блок" підтримують 5%, "Європейську солідарність" - 4%, партію "Голос" - 3%, "Батьківщину", "Силу і честь", "Радикальну партію", "Партію Шарія" - по 2% опитаних. Решта партій отримали 1% і менше голосів.