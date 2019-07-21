Результати виборів у Раду в Харкові, Одесі та Дніпрі

Дані про голосування на виборах у Раду по регіонах
Позачергові парламентські вибори в Україні були призначені на 21 липня. Результати голосування в регіонах, дані екзит-полів та офіційна інформація від ЦВК про підсумки виборів в Раду 2019 - в матеріалі РБК-Україна.
Результати виборів у Харкові
Голосування в Харкові організоване в 7 одномандатних виборчих округах:
За даними соціологічного опитування групи "Рейтинг" від 6-10 липня, найбільший відсоток підтримки серед жителів східного регіону країни отримала партія "Слуга народу" (38% серед тих, хто визначився з вибором).
За "Опозиційну платформу - За життя" готові були голосувати 26% респондентів, "Опозиційний блок" підтримують 7%, а партію "Європейська солідарність" - 5%. Решта політсил набрали менше 5% голосів опитаних.
Результати виборів у Дніпрі
Виборчі дільниці в Дніпрі розташовані в межах 6 одномандатних виборчих округів:
У дослідженні Соціологічної групи "Рейтинг", проведеному 6-10 липня, в регіоні лідирує партія "Слуга народу" (52%), друге місце в рейтингу електоральних симпатій у "Опозиційної платформи - За життя" (14%). Трійку лідерів замикає "Опозиційний блок" (5%).
За партію Петра Порошенка "Європейська солідарність" готові голосувати 4% опитаних, "Голос" Святослава Вакарчука підтримують 3% респондентів. Решта політсил набрали менше 3% голосів опитаних.
Результати виборів в Одесі
Парламентські вибори в Одесі організовані на дільницях у 5 одномандатних виборчих округах:
За даними опитування групи "Рейтинг" у регіонах України від 6-10 липня, найбільший відсоток підтримки серед жителів Півдня отримала партія "Слуга народу" (52% серед тих, хто визначився з вибором).
За "Опозиційну платформу - За життя" готові були голосувати 14% респондентів, "Опозиційний блок" підтримують 5%, "Європейську солідарність" - 4%, партію "Голос" - 3%, "Батьківщину", "Силу і честь", "Радикальну партію", "Партію Шарія" - по 2% опитаних. Решта партій отримали 1% і менше голосів.