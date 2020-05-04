Результаты президентских ошибок: чем опасны для Зеленского карантинные скандалы

"Я – результат ваших ошибок", – сказал Владимир Зеленский в лицо Петру Порошенко на Олимпийском стадионе за двое суток до своей победы на президентских выборах, не имевшей равных в политической истории Украины.

Если и бывают в украинской политике моменты истины – это был один из них. Думается, глубочайшую правдивость этих слов в тот момент осознавал и бывший президент.

Технологичность Зеленского и его команды перед выборами и после них трудно переоценить. Громогласный роспуск Верховной Рады, разгромы чиновников в регионах в стиле пользующегося большой популярностью среди украинцев Александра Лукашенко, коммуникационная стилистика – все это было любо сердцу избирателя.

Ни один президент эпохи интернета не заканчивал свой первый год с такими социологическими результатами, как Зеленский. Почему? Потому что он был другим, совсем не похожим на политиков прошлого, вызывающим доверие и убедительным.

Но тут случилось фантастическое невезение – пандемия коронавируса. Банковая, отдав было пальму первенства местным властям в установлении жестких карантинных мер, быстро опомнилась и начала активно замыкать "коронавирусную коммуникацию" на себя. К тому были конкретные социологические основания – опросы показывали, что украинцы воспринимают Зеленского в качестве лидера борьбы с эпидемией.

Но есть и вторая сторона медали – Банковая же становится и точкой кристаллизации негатива. Несложно было догадаться, что очень скоро у украинцев закончатся деньги и им надоест сидеть дома.

Первый промах – это заявления из свеженазначенного Кабмина о том, что переговоров о вывозе украинских заробитчан на Запад не будет и "мы будем стараться оставить их в стране". А ведь многие украинцы вернулись в Украину "на нервах", в том числе от заявлений президента о закрытии границ.

Теперь же премьер-министр Денис Шмыгаль предложил им поработать озеленителями или укладчиками плитки за 6-8 тысяч гривен. А борт, зафрахтованный британским работодателем для заробитчан, Госавиаслужба не хотела выпускать из Борисполя. Потом выпустили, но усугубили ситуацию переговорами с представителями заинтересованных стран об "условиях выезда украинской рабочей силы".

Постановка вопросов в логике "есть захотят – пойдут работать" и "условия выезда" возымели эффект прямо противоположный приглашениям Зеленского для всех украинцев мира вернуться и вместе строить страну, которые прозвучали в его инаугурационной речи.

Второй промах – на фоне вышеописанных дискуссий возникает скандал со встреченной Зеленским "Мрией", которая привезла продающиеся в "Эпицентре" медицинские маски. На самом деле, фундамент скандала заложил владелец "Эпицентра", команда которого не придумала лучшего маркетинга, кроме как подготовить коммерческие предложения о покупке масок, доставленных самым большим грузовым самолетом в мире, на бланке народного депутата.

Хотя, в сущности, это была никакая не коррупция, а элементарная спешка и пиар-прокол. Президент поехал фотографироваться с "Мрией" и записывать видеообращения, не уточнив, что это был, в том числе, коммерческий груз. Но дело было сделано – месседж о "торговле гуманитарной помощью" запросто ложится в восприятие среднестатистического украинского избирателя, зачастую не привыкшего задавать вопросы больше одного.

Третий промах – история с рестораном "Велюр" нардепа от "Слуги народа" и кума главы ОП Николая Тищенко. Только вот в этом случае пиариться на наказании нарушителей карантина никто не поспешил. Хотя нетрудно было предположить, что буквально на следующий день любой хозяин самой заштатной кофейни будет кричать пришедшим его штрафовать полицейским: "иди "Велюр" закрывай, чего сюда пришел".

Собственно, так оно и вышло. Уже к средине прошлой недели в соцсетях пользователи отмечали, что карантинная жизнь в столице закончилась сама собой – снова появились большие пробки, заработали велопрокаты, люди пошли в парки и скверы невзирая на запрет Кабмина, часто без масок. К выходным волна докатилась и до регионов.

Не с эпидемиологической, а с политической точки зрения тихо саботируемый карантин – это было бы не так страшно, если бы не вовремя сориентировавшийся мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он прямо заявил, что местная власть в этом областном центре разрешит открыться малому бизнесу с понедельника, 4 мая. На неделю раньше, чем положено постановлением Кабмина. Не преминув, конечно же, припомнить и "Эпицентр", и "Велюр".

Реакция Киева была тоже оригинальной. Сначала глава МВД Арсен Аваков сказал, что мэр "заигрался" и акцентировал внимание, что уже готово уголовное расследование по этому поводу. А потом и президент Зеленский решил публично "передать привет" мэру Черкасс от себя, МВД и СБУ. Моментально дав повод градоначальнику отвечать и полоскать Киев на чем свет стоит.

Мэр Черкасс не одинок в своей позиции – досрочно снимает ограничения Мукачево, возглавляемое сыном Виктора Балоги Андреем, а прямо о поддержке Бондаренко заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Логика местных властей понятна – скоро местные выборы. Мэры остро чувствуют ситуацию и "брожение умов" на вверенных территориях. В конце концов, именно их избирают, а не назначают, как, скажем, Кабмин, регулирующий карантинные мероприятия. Видимо, именно мэры решили устроить "политический Сталинград" команде Зеленского, год назад громившей традиционные элиты.

У сложившейся ситуации несколько уровней. Первый – потрясающая демонстрация разбалансированности системы управления государством, которая может иметь крайне неприятные последствия. Бардак, одним словом.

Второй – политические последствия лично для Зеленского. Как мы помним, точка кристаллизации негатива в конкретной теме, занимающей умы большинства граждан, уже создана. Пусть социологические опросы все еще показывают большое доверие к президенту и серьезный рейтинг. "Тефлоновость" уже закончилась, а значит – начала липнуть грязь.

А что делать с этой ситуацией – не сильно понятно. Начать активно "прессовать" местную власть – создать мучеников, выслушать про "друзьям – все, врагам – закон", и ослабнуть. Оставить ситуацию как есть – тоже ослабнуть, но по другим причинам.

Ну а третий уровень – философский. Его можно озаглавить цитатой из бессмертной комедии Мольера: "Ты сам этого хотел, Жорж Данден".

"Каждый из нас – президент", – говорил Владимир Зеленский в той же инаугурационной речи. Перед этим он всячески пропагандировал "народовластие", в которое, наверное, искренне верил. И тут его начали бить его же оружием. Что может быть более "народовластным", чем местное самоуправление? А если "каждый из нас – президент", то демократически избранный мэр и подавно.

Но и к этому нашлись бы аргументы, понятые даже широкими массами. Больнее другое. Мэр Черкасс старательно разогнал простую и понятную украинцам мысль: "эти – такие же, как и прошлые, и позапрошлые". Мысль, которая и так подала голос из дальнего угла разума избирателя после заробитчан, "Эпицентра" и "Велюра". И хуже этого для власти "Слуг" нет.

Как на это реагировать? Завезти в Черкассы сотни тысяч тестов, быстро выявить скачок и привлечь мэра к ответственности? То есть пугать эпидемией? Вполне себе реальной эпидемией, уносящей жизни тысяч людей по всему миру, с которой надо бороться и часто жесткими мерами.

Но тут злую шутку играет задранный до небес болевой порог украинцев. Чем избирателей Зеленского пугал Порошенко? Правильно, войной и Владимиром Путиным. Вполне себе реальной войной, уносящей жизни украинцев который год. Помогло? То-то же.

Конечно, это еще далеко не та ситуация и не те ошибки, которые допустил Порошенко. Это лишь первые громкие провалы. Один из главных уроков которых: играть в Лукашенко, и быть Лукашенко – это разные вещи. Особенно учитывая, что любовь украинцев к беларускому режиму очень виртуальна. А подобные методы в реальной жизни вызовут яростное сопротивление.

"Народовластие", приправленное распеканием "ненавистных чинуш" – это красивая и, наверное, действенная картинка. Пока тебя любят.

Одну из составляющих этой любви можно назвать так: "первый президент, который не ворует". Действительно, коррупционных скандалов с участием лично Зеленского до сих пор не случилось, и, скорее всего, не случится. Украинский народ ждал этого много лет.

Но и тут есть обратная сторона. После осуществления своей многолетней мечты, избиратель скоро может прийти к логическому умозаключению, что не воровать – это не добродетель, а норма. А добродетель – построение команды управленцев не по принципам верности, вынужденности и пиар-эффекта, а по профессиональному признаку.

С этим мало согласуется заверение экс-премьера Алексея Гончарука "президент мой камертон", а за глаза "туман в голове", увольнение министров через 20 дней после назначения, крайне приземленная трактовка "Нового курса" Франклина Рузвельта и изоляционизма в исполнении второго правительства "Слуги народа".

Лучшей иллюстрацией к кадровой политике, практикуемой властью в последнее время, пожалуй, является инициатива с назначением Михаила Саакашвили вице-премьером. Правда, в монобольшинстве сразу заподозрили, чем это назначение может закончиться для Кабмина, их самих и, в конце концов, самого Зеленского.

Но сам подход, в основе которого лежит "увеселение" откровенно хромающего в пиаре правительства и нежелание верить в серьезность политического бэкграунда, весьма показателен. Только успешно практикуемые в первый год президентства методы уже не будут столь эффективны. Особенно при таких вызовах, с которыми столкнулся весь мир.

Пришло время наполнять власть не новыми или знаменитыми лицами и рассчитывать на "картинку", а серьезно делегировать полномочия компетентным людям. Иначе "Черкассы будут оказывать сопротивление" раз в две недели.