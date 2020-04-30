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Зеленский поручил подготовить план выхода из карантина

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 15:46
Зеленский поручил подготовить план выхода из карантина
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил о необходимости "правильно выйти из карантина"

Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить план выхода из карантина в Украине. Об этом он заявил на совещании с представителями Кабинета министров и профильных ведомств, передает сайт президента.

На совещании обсуждалось, что Украина постепенно увеличивает количество тестирований на коронавирус. Также была отмечена необходимость разработки плана выхода из режима карантина.

"Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада требует от представителей правительства разъяснений по поводу анонсированного плана адаптивного карантина.

Отметим, адаптивный карантин предусматривает, что в случае вспышки COVID-19 будут усиливаться карантинные ограничения в отдельных регионах, а не по всей Украине. Такие шаги планируются после 11 мая.

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