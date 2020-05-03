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США имеют доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, - Помпео

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 19:46
США имеют доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео утверждает, что власти Китая скрывают часть информации о распространении коронавируса

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

По словам Помпео, американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно с лаборатории в Ухане.

"Мы изначально говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибки в китайской лаборатории", - заявил он.

Глава американского Госдепа добавил, что сейчас разведка собирает всю информацию относительно распространения коронавируса.

"Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Разведка должна продолжать проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что мы имеем значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", - подчеркнул Помпео.

При этом на вопрос о том, мог ли вирус быть искусственно созданным, Помпео ответил, что сейчас эксперты говорят о его не естественном происхождении.

"Очевидно, лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому на данном этапе", - пояснил он.

Кроме того, Помпео вновь обвинил китайские власти в попытках скрыть часть информации о распространении коронавируса.

Напомним, ранее Национальная разведка США заявила, что коронавирус, который вызывает заболевание COVID-19, не был создан искусственно или генетически модифицирован. Американские спецслужбы соглашаются с учеными, что к появлению коронавируса не причастен человек.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМайк ПомпеоКоронавирус
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