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В Украину прибыл самолет с рекордным объемом медгруза

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 10:54
В Украину прибыл самолет с рекордным объемом медгруза
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Встречает самолет президент Владимир Зеленский

В Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с рекордным объемом медицинского груза для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вместе с тем, встречает самолет президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Прибытие в Украину транспортного самолета АН-225 «Мрия» с медицинским грузом. Часть 2.

Прибытие в Украину транспортного самолета АН-225 «Мрия» с медицинским грузом.

Опубликовано Офис Президента Украины Четверг, 23 апреля 2020 года.

Как отмечается, прибыл самолет с наибольшим объемом перевозок и это хотят занести в книгу Гиннеса и мировой рекорд - почти 1300 куб. м.

Напомним, Организация Объединенных Наций на борьбу с коронавирусом в Украине выделит еще 140 млн долларов.

Вместе с тем, Европейская комиссия объявила о предоставлении Украине 1,2 млрд евро на поддержку во время пандемии. Президент Владимир Зеленский уже назвал эту помощь беспрецедентной. Отметим, выделение средств еще должны поддержать Европейский парламент и Совет ЕС.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ.

А до этого министр финансов Сергей Марченко заявлял, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет.

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