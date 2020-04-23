В Украину прибыл самолет с рекордным объемом медгруза

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Встречает самолет президент Владимир Зеленский

В Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с рекордным объемом медицинского груза для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вместе с тем, встречает самолет президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как отмечается, прибыл самолет с наибольшим объемом перевозок и это хотят занести в книгу Гиннеса и мировой рекорд - почти 1300 куб. м.

Напомним, Организация Объединенных Наций на борьбу с коронавирусом в Украине выделит еще 140 млн долларов.

Вместе с тем, Европейская комиссия объявила о предоставлении Украине 1,2 млрд евро на поддержку во время пандемии. Президент Владимир Зеленский уже назвал эту помощь беспрецедентной. Отметим, выделение средств еще должны поддержать Европейский парламент и Совет ЕС.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ.

А до этого министр финансов Сергей Марченко заявлял, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет.