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Черкассы будут сопротивляться: мэр города ответил Зеленскому

Новости » Политика     02.05.2020 - 15:11
Черкассы будут сопротивляться: мэр города ответил Зеленскому
Фото: Анатолий Бондаренко (facebook.com / Анатолий Бондаренко)

Бондаренко заявил, что ожидал равного отношения ко всем нарушителям карантина

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на вчерашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского относительно ответственности за досрочное ослабление карантина в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бондаренко в Facebook.

По словам Бондаренко, город будет оказывать сопротивление в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослаблении карантина.

"Черкассы будут сопротивляться, запомните, господин президент. Если будет нужно объединить Украину, мы объединим Украину", - заявил он в видеообращении.

Городской голова отметил, что рассчитывал на равное отношение Зеленского ко всем нарушителям законов и карантина, в частности кнопкодавов и нардепов-бизнесменов от "Слуги народа".

Черкассы будут сопротивляться .

Опубликовано Анатолием Бондаренко Суббота, 2 мая 2020 г.

Напомним, ранее мэр Черкасс опубликовал переписку с якобы первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Трофимовым. В переписке лицо, подписанное как Трофимов, угрожает мэру города действиями за ослабление карантина. В то же время в ОП отрицают причастность своих сотрудников к этой переписке.

Кроме того, вчера президент Зеленский передал Бондаренко "пламенный привет" от правоохранительных органов и пригрозил юридической ответственностью за нарушение карантина. До этого полиция открыла уголовное производство относительно решения горсовета Черкасс об ослаблении карантина, а глава МВД Арсен Аваков заявил, что городской голова "заигрался".

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