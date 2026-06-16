Результати НМТ-2026: як дізнатися бали за червневі сесії й сформувати картку для вступу

З 16 червня учасники основних сесій НМТ, які відбулись у перші дні місяця, можуть дізнатися свої офіційні результати та сформувати інформаційну картку для подальшого вступу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
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За даними УЦОЯО, з 16 червня 2026 року в персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) було розміщено результати ще трьох сесій.
Дізнатися свої офіційні результати - за шкалою 100-200 балів - можуть громадяни, які брали участь в основних сесіях НМТ у період:
"Відповідну інформацію розміщено в персональних кабінетах", - констатували в Українському центрі оцінювання якості освіти.
В УЦОЯО розповіли, що опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, необхідної для вступу до закладів вищої освіти України, доступна там же:
Крім того, учасники національного мультипредметного тестування мають змогу завантажити картки результатів за предметами.
Українцям повідомили, що учасники та учасниці основних сесій НМТ, які проходили тестування після 3 червня, отримають свої результати в персональних кабінетах пізніше.
Йдеться про термін до 3 липня 2026 року.
Насамкінець в УЦОЯО нагадали важливу інформацію для тих:
"Можливість замовити витяг із відомостей результатів НМТ (довідку з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи) буде одразу після того, як учасники всіх сесій отримають свої результати", - пояснили громадянам.
Уточнюється, що для вступу до закладів вищої освіти України - цей документ не потрібен.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про вступну кампанію 2026 року - які документи потрібні для подачі заяви до вишу.
Крім того, ми пояснювали, що обов'язково взяти з собою на НМТ і з чим на іспит не пустять.
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