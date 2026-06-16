Результаты НМТ-2026: как узнать баллы за июньские сессии и сформировать карту для поступления

С 16 июня участники основных сессий НМТ, которые прошли в первые дни месяца, могут узнать свои официальные результаты и сформировать информационную карту для дальнейшего поступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
По данным УЦОКО, с 16 июня 2026 года в персональных кабинетах участников национального мультипредметного теста (НМТ) были размещены результаты еще трех сессий.
Узнать свои официальные результаты - по шкале 100-200 баллов - могут граждане, принимавшие участие в основных сессиях НМТ в период:
"Соответствующая информация размещена в личных кабинетах", - констатировали в Украинском центре оценивания качества образования.
В УЦОКО рассказали, что опция формирования Информационной карты участника НМТ, необходимой для поступления в заведения высшего образования Украины, доступна там же:
Кроме того, участники национального мультипредметного тестирования имеют возможность загрузить карточки результатов по предметам.
Украинцам сообщили, что участники и участницы основных сессий НМТ, которые проходили тестирование после 3 июня, получат свои результаты в персональных кабинетах позже.
Речь идет о сроке до 3 июля 2026 года.
В завершение в УЦОКО напомнили важную информацию для тех,
"Возможность заказать выписку из сведений результатов НМТ (справку с подписью директора УЦОКО и печатью учреждения) будет сразу после того, как участники всех сессий получат свои результаты", - объяснили гражданам.
Уточняется, что для поступления в высшие учебные заведения Украины этот документ не требуется.
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