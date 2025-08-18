Рішення про гарантії безпеки для України буде досягнуто сьогодні, - Трамп

Домовленості про гарантії безпеки для України будуть досягнуті найближчим часом. Президент США Дональд Трамп сподівається, що це питання узгодять із партнерами вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію переговорів у Білому домі.

"США і Європа, я думаю, сьогодні ми прийдемо до рішення майже з усіх питань. Включаючи гарантії безпеки", - заявив Трамп на зустрічі в широкому форматі з Володимиром Зеленським та європейським лідерами.

Нагадаємо, гарантії безпеки для України є одним із ключових питань сьогоднішньої зустрічі у Вашингтоні. Раніше Трамп уже заявив, що Володимир Путін погодився на гарантії.

За словами Трампа, така угода зможе стримати будь-яку майбутню агресію проти України. Однак належить з'ясувати, хто з європейських країн може "взяти на себе значну частину тягаря". При цьому Сполучені Штати готові забезпечити високий рівень гарантій безпеки.

Американський лідер також дав зрозуміти, що Україна навряд чи вступить до НАТО в осяжному майбутньому, оскільки Росія проти. Однак Вашингтон разом з європейськими союзниками готовий забезпечити Україні "хороший захист".

Крім того, Трамп на запитання про те, чи можуть гарантії передбачати потенційну присутність американських військ на українській землі, заявив, що поки що не може відповісти на нього, але в будь-якому разі США будуть залучені до процесу.