Решение о гарантиях безопасности для Украины будет достигнуто сегодня, - Трамп

Вашингтон, Понедельник 18 августа 2025 22:26
Решение о гарантиях безопасности для Украины будет достигнуто сегодня, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Договоренности о гарантиях безопасности для Украины будут достигнуты в ближайшее время. Президент США Дональд Трамп надеется, что этот вопрос согласуют с партнерами уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию переговоров в Белом доме.

"США и Европа, я думаю, сегодня мы придем к решению почти по всем вопросам. Включая гарантии безопасности", - заявил Трамп на встрече в широком формате с Владимиром Зеленским и европейским лидерами.

За ходом переговоров в Белом доме следите в онлайне РБК-Украина.

Напомним, гарантии безопасности для Украины являются одним из ключевых вопросов сегодняшней встречи в Вашингтоне. Ранее Трамп уже заявил, что Владимир Путин согласился на гарантии.

По словам Трампа, такая сделка сможет сдержать любую будущую агрессию против Украины. Однако предстоит выяснить, кто из европейских стран может "взять на себя значительную часть бремени". При этом Соединенные Штаты готовы обеспечить высокий уровень гарантий безопасности.

Американский лидер также дал понять, что Украина вряд ли вступит в НАТО в обозримом будущем, поскольку Россия против. Однако Вашингтон вместе с европейскими союзниками готов обеспечить Украине "хорошую защиту".

Кроме того, Трамп на вопрос о том, могут ли гарантии включать потенциальное присутствие американских войск на украинской земле, заявил, что пока не может ответить на него, но в любом случае США будут вовлечены в процесс.

