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Резников указал на тенденцию в российских обстрелах Киева

Новина українською →
Киев, Воскресенье 26 июня 2022 19:23
Резников указал на тенденцию в российских обстрелах Киева Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Уже который раз Россия обстреливает Киев накануне важных международных событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Алексея Резникова, указавшего на неутешительную тенденцию.

"В апреле Россия обстреляла ракетами жилой квартал в Киеве во время визита генерального секретаря ООН. Сегодня мирные жители в Киеве подвергаются обстрелам во время встречи G7", - отметил он.

По словам Резникова, Россия понимает, что нет оружия, которым можно напугать, но она хочет, чтобы весь мир боялся.

"Бояться или действовать сейчас. Выбор за вами!" - резюмировал он, в очередной раз призвав мировое сообщество помочь Украине с тяжелым вооружением.

Обстрел Киева утром 26 июня

Сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. Кроме того, буквально недавно в Киеве прозвучали новые взрывы.

Также стало известно о том, с какими словами диспетчер отправил российских пилотов бомбить территорию Украины 26 июня. Ранее Арестович сообщил, что обстрел Киева может длиться весь день. При этом, по его же словам, Украина не оставит без ответа такое поведение РФ и ударит по командным пунктам.

Напомним, вечером 28 апреля в Киеве прогремели мощные взрывы. В это время в столице находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который приехал в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, на случай чрезвычайных ситуаций в Киеве подготовлены подземные укрытия. Их адреса можно посмотреть на специальной карте.

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