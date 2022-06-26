"Наблюдали, красиво!" Стало известно о "напутствии" летчикам РФ, отправлявшимся сегодня обстреливать Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Беларускі Гаюн ".

"Наблюдали, красиво! Мягкой посадки", - сказал диспетчер пилотам бомбардировщиков ВКС РФ, которые запускали ракеты по Украине с территории Беларуси в воскресенье, 26 июня.

Напомним, сегодня рано утром в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, буквально недавно в Киеве прозвучали новые взрывы. Сообщается, что обстрел Киева может длиться весь день.

Также в Черкассах утром 26 июня прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, российская ракета сегодня утром в очередной раз пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

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