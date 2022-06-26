Резніков вказав на тенденцію в російських обстрілах Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Олексія Резнікова, який вказав на невтішну тенденцію.

"У квітні Росія обстріляла ракетами житловий квартал у Києві під час візиту генерального секретаря ООН. Сьогодні мирні жителі в Києві зазнають обстрілів під час зустрічі G7", - зазначив він.

За словами Резнікова, Росія розуміє, що немає зброї, якою можна налякати, але вона хоче, щоб увесь світ боявся.

"Боятися чи діяти зараз. Вибір за вами!" - резюмував він, вкотре закликавши світову спільноту допомогти Україні з важким озброєнням.

Обстріл Києва вранці 26 червня

Сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду. Всі подробиці про ракетний удар по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, буквально нещодавно у Києві пролунали нові вибухи. Повідомляється, що обстріл Києва може тривати цілий день.

Також стало відомо про те, з якими словами диспетчер відправив російських пілотів бомбардувати територію України 26 червня. Раніше Арестович повідомив, що обстріл Києва може тривати цілий день. При цьому, за його словами, Україна не залишить без відповіді таку поведінку РФ і вдарить по командних пунктах.