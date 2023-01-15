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Резніков про удар РФ по Дніпру: "Я просто виконував накази" не виправдає воєнних злочинців

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російський ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, скоєний окупантами в суботу, 14 січня, є воєнним злочином, і відповідальні за атаку не уникнуть відповідальності.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Глава МОУ зазначив, що Росія цим ракетним обстрілом багатоповерхівки у Дніпрі, внаслідок якого загинули та отримали поранення мирні жителі, серйозно порушила один з основних принципів Міжнародного гуманітарного права. Йдеться про сукупність міжнародно-правових норм та принципів, що регулюють захист жертв війни, а також обмежують методи та засоби ведення війни.

""Я просто виконував накази" не виправдає вас, воєнні злочинці. Доведено Нюрнбергом", - наголошує Резніков.

Російський удар по Дніпру

Нагадаємо, 14 січня російські окупанти під час масового обстрілу території України поцілили в житловий будинок у Дніпрі, і кількість поранених перевалила за півсотні людей.

Внаслідок російського обстрілу у дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 людей.

У мережі вже з'явилися фото та відео з місця "прильоту" по дому у Дніпрі. Як поінформував голова ОВА Валентин Резніченко вночі 15 січня, кількість жертв від удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 14 людей. Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів та пошуку громадян.

Як повідомили у Повітряних силах Збройних Сил України, у багатоповерхівку у Дніпрі поцілила ракета Х-22, запущена з району Курської області РФ. У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет.

Додамо, що президент Володимир Зеленський різко відреагував на обстріл РФ житлового будинку в Дніпрі. Він зазначив, що Україна знайде всіх причетних до цього терору.

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