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Резников об ударе РФ по Днепру: "Я просто выполнял приказы" не оправдает военных преступников

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российский ракетный удар по жилому дому в Днепре, совершенный оккупантами в субботу, 14 января, является военный преступлением, и ответственные за атаку не уйдут от ответственности.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Глава МОУ отметил, что Россия этим ракетным обстрелом многоэтажки в Днепре, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, серьезно нарушила один из основных принципов Международного гуманитарного права. Речь идет о совокупности международно-правовых норм и принципов, регулирующих защиту жертв войны, а также ограничивающих методы и средства ведения войны.

""Я просто выполнял приказы" не оправдает вас, военные преступники. Доказано Нюрнбергом", - подчеркивает Резников.

Российский удар по Днепру

Напомним, 14 января российские оккупанты во время массового обстрела территории Украины попали в жилой дом в Днепре, и количество раненых перевалило за полсотни человек.

В результате российского обстрела в днепровском доме было разрушено 72 квартиры, по предварительным данным там могло жить до 200 человек.

В сети уже появились фото и видео с места "прилета" по дому в Днепре. Как проинформировал глава ОВА Валентин Резниченко ночью 15 января, число жертв от удара по многоэтажке в Днепре возросло до 14 человек. Спасатели продолжают работы по разбору завалов и поиску людей.

Как сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины, в многоэтажку в Днепре попала ракета Х-22, запущенная из района Курской области РФ. У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.

Добавим, что президент Владимир Зеленский резко отреагировал на обстрелы РФ жилого дома в Днепре. Он отметил, что Украина найдет всех причастных к этому террору.

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