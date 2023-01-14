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Кількість постраждалих від удару по Дніпру перевалила за півсотні

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Дніпро, Субота 14 січня 2023 20:02
Кількість постраждалих від удару по Дніпру перевалила за півсотні Фото: кількість постраждалих від удару по Дніпру перевалила за півсотні (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 січня, росіяни під час масового обстрілу території України влучили в житловий будинок в Дніпрі, наразі кількість поранених перевалила за півсотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

За словами Резніченка кількість поранених внаслідок влучання російської ракети в дніпровську багатоповерхівку сягнула вже понад півсотні людей. Він сказав, що наразі поранено 60 осіб, 12 з них діти.

"Рятувальна операція триває", - заявив глава ОВА.

Оновлено о 20:47.

"Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхівки врятували 35 осіб, зокрема 6 дітей. Росія забрала життя п’яти людей, ще 64 - отримали поранення", - заявили в Нацполіції.

Також вони розповіли, що навпроти будинку №118 по вул. Набережна Перемоги на зупинці громадського транспорту розгорнуто штаб прийому звернень людей, постраждалих внаслідок ракетного удару.

Нагадаємо, в результаті російського обстрілу в дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 осіб.

Нині в мережі вже з'явилися фото та відео з місця "прильоту" по будинку в Дніпрі. У результаті удару загинуло п'ятеро жителів.

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