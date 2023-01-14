Фото: кількість постраждалих від удару по Дніпру перевалила за півсотні (t.me/dnipropetrovskaODA)

Сьогодні, 14 січня, росіяни під час масового обстрілу території України влучили в житловий будинок в Дніпрі, наразі кількість поранених перевалила за півсотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

За словами Резніченка кількість поранених внаслідок влучання російської ракети в дніпровську багатоповерхівку сягнула вже понад півсотні людей. Він сказав, що наразі поранено 60 осіб, 12 з них діти. "Рятувальна операція триває", - заявив глава ОВА. Оновлено о 20:47. "Станом на 20:00 з-під завалів багатоповерхівки врятували 35 осіб, зокрема 6 дітей. Росія забрала життя п’яти людей, ще 64 - отримали поранення", - заявили в Нацполіції. Також вони розповіли, що навпроти будинку №118 по вул. Набережна Перемоги на зупинці громадського транспорту розгорнуто штаб прийому звернень людей, постраждалих внаслідок ракетного удару.