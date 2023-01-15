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У Повітряних силах розповіли про ракети, якими РФ обстріляла Україну 14 січня

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Неділя 15 січня 2023 01:38
У Повітряних силах розповіли про ракети, якими РФ обстріляла Україну 14 січня Фото: У Повітряних силах розповіли про ракети, якими РФ обстріляла Україну (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 14 січня з дальніх бомбардувальників Ту-22 атакували територію України п'ятьма крилатими ракетами Х-22. Пуски здійснювались із Курської області РФ і акваторії Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області РФ близько 15:30, влучила у багатоповерхівку в Дніпрі", - поінформували українські захисники.

У Повітряних силах зазначили, що радіолокаційними засобами було виявлено приблизне місце запуску, висота та швидкість польоту. І жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 - немає.

"У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна - не збита засобами ППО", - пояснили наші військові.

Водночас вказали, що маса бойової частини Х-22 - близько 950 кілограмів. Максимальна дальність польоту - до 600 кілометрів. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів

"Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (мовиться про системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі", - підкреслили у Повітряних силах.

Українські захисники закликали звертати увагу лише на офіційні заяви Міноборони, Генштабу чи видів і родів військ ЗСУ, а також ретельно перевіряти будь-які "гучні" висловлювання, що тиражуються у мережі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський різко відреагував на обстріл РФ житлового будинку в Дніпрі. Він зазначив, що Україна знайде всіх причетних до цього терору.

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