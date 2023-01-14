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Число жертв у Дніпрі продовжує рости, - Резніченко

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Дніпро, Субота 14 січня 2023 23:12
Число жертв у Дніпрі продовжує рости, - Резніченко Фото: кількість загиблих у Дніпрі зросла до 12 людей (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновський

Кількість жертв від удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Так, він повідомив, що станом на 23:02 з-під завалів дістали 12 тіл мешканців.

"Вже 12 безневинних життів забрала російська ракета…", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, 14 січня росіяни під час масового обстрілу території України влучили в житловий будинок в Дніпрі, наразі кількість поранених перевалила за півсотні людей.

В результаті російського обстрілу в дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 осіб.

Нині в мережі вже з'явилися фото та відео з місця "прильоту" по будинку в Дніпрі. У результаті удару загинуло п'ятеро жителів.

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Дніпропетровська область Обстріл
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