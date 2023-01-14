Ракетний удар по Дніпру: з'явилися фото та відео з місця "прильоту"

У суботу, 14 січня, російські війська вдарили ракетою по житловому району Дніпра. У результаті загинуло п'ятеро жителів, ще 21 - поранені. Наразі триває рятувальна операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука та Facebook ДСНС України.

"Станом на 17:43 загинуло 5 осіб, травмована 21 особа, з них - 3 дитини, врятовано 20 осіб, з них - 3 дитини", - написав Лукашук.

Він зазначив, що всі служби працюють. Рятувальна операція триває.

"Це жах і біль. Рятувальники дістають людей під завалами. Цілий проліт, два під’їзди багатоповерхівки просто зруйновані вщент. Мирні люди, молоді батьки, діти. Вихідний день. Росія - це вбивці та нелюди. Вони горітимуть в пеклі за свої злочини", - підкреслив очільник обласної ради.

У ДСНС також зазначили, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Підрозділи ДСНС працюють в посиленому режимі. Залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС. Життя - найвища цінність. Але Росія про це нічого не чула", - йдеться в повідомленні.