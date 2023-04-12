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Резніков та міністр оборони Іспанії спростували заяви про наявність військ НАТО в Україні

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Середа 12 квітня 2023 18:35
Резніков та міністр оборони Іспанії спростували заяви про наявність військ НАТО в Україні Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністри оборони України та Іспанії спростували заяви про те, що війська НАТО воюють проти російської армії в Україні, які виникли в результаті витоку секретних документів Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це абсолютно неправда, що в Україні є війська НАТО", - заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Її український колега Олексій Резніков також наголосив, що ця інформація є неправдивою.

Відповідаючи на запитання про витік документа, він зазначив, що в ньому "багато даних, які не відповідають дійсності й вже неактуальні".

Міністр впевнений, що США працюватимуть над тим, щоб "нейтралізувати цей витік і уникнути цього в майбутньому". За його словами, Україна має "повну довіру до наших американських союзників", незважаючи на витік інформації.

Міністр оборони Іспанії зазначила, що єдність союзників по НАТО та Європейському Союзу залишається сильною, і Росія "не зможе її розірвати".

Нагадаємо, минулого тижня стався витік американських військових документів США, значна частина яких стосується війни на території України.

Пізніше стало відомо, що в документі йдеться про відправку 50 британських спецназівців до України. Водночас там не вказано, де саме знаходяться ці сили й чим вони займаються.

Після цього міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що витік секретних документів США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації.

Усі подробиці інциденту читайте в матеріалі РБК-Україна.

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