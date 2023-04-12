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"Злиті" документи США: в Пентагоні заявили про підробку щодо спецназу Британії в Україні

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Середа 12 квітня 2023 12:15
"Злиті" документи США: в Пентагоні заявили про підробку щодо спецназу Британії в Україні Фото: в Пентагоні заявили про підробку щодо спецназу Британії в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони США закликало до обережності щодо просування або ж доповнення будь-якого зі "злитих" документів. Попередили про ознаки підробки після інформації про відправку 50 спецназівців Британії в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами представника Пентагону Кріса Мігера, слайди зі "злитими" документами ймовірно були підроблені. Також він застеріг від того, що не варто сприймати усі твердження "за чисту монету".

"Широко розповсюджений витік нібито секретної інформації США продемонстрував серйозний рівень неточності. Читачі повинні з обережністю ставитися до звинувачень, які мають потенціал для поширення дезінформації, і не приймати їх за чисту монету", - заявив речник.

Зазначається, що в документі йдеться про відправку 50 британських спецназівців до України. Водночас там не вказано, де саме знаходяться ці сили і чим вони займаються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого тижня стався витік американських військових документів США, значна частина яких стосується війни на території України. Агенство розкривало усі подробиці інциденту.

За словами голови Пентагону Ллойда Остіна, США серйозно ставляться до "зливу" й будуть розслідувати це аж доки не буде знайдено джерело.

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