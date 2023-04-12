"Злиті документи з Пентагону" є сумішшю правдивої та неправдивої інформації, - Резніков

"Витік секретних документів з США" є сумішшю правдивої та неправдивої інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, яку цитує Sky News.

Сьогодні, 12 квітня, виступаючи в іспанській столиці Мадрид міністр оборони України заявив, що файли із секретними військовими документами США, які нібито просочилися і були розміщені в Інтернеті, "містять суміш правдивої та неправдивої інформації".

Резніков також сказав, що будь-яка інформація, що міститься в документах, більше не актуальна. Крім того, міністр додав, що, на його думку, очевидні витоки були інформаційною операцією, спрямованою на отримання вигоди Росією та її союзниками.

Нагадаємо, сьогодні Резніков відправився до Іспанії для зустрічі з колегою Маргаритою Роблес.

Днями Роблес розповіла, коли до України прийдуть Leopard 2A4, передача яких була анонсована Іспанією ще в середині минулого місяця.

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